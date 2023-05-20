توريد 147 ألف طن قمح بكفر الشيخ

قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن استلام الاقماح المحلية خلال موسم 2023 الجاري يتم من خلال 22 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وبلغ إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح اليوم السبت 147452 طن و278 كجم.

وأضاف الهابط أنه توجد متابعة مستمرة من المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسته لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.