"مازرسون" الهندية لإنتاج قطع غيار السيارات تتطلع للاستثمار في السوق المصرية

التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، وفود شركتين هنديتين متخصصتين في مجالات تصنيع المركبات وقطع غيار السيارات، حيث تم استعرض فرص ومقومات الاستثمار في السوق المصرية، وكذا إمكانات إنشاء مشروعات للشركتين في مصر في مجالات تصنيع المركبات الكهربائية وشاحنات نقل الركاب وإنتاج قطع غيار السيارات.

حضر اللقاءان الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري.

وقال الوزير في بيان، إن اللقاء الأول تضمن وفد شركة هندوجا الهندية العالمية برئاسة أمانديب سينج، مسؤول العمليات الدولية بالشركة حيث استعرض اللقاء جهود الدولة الحالية لتبن وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في السوق المصرية، والاعتماد على الطاقة النظيفة في المركبات للحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تكثيف العمل على توفير البنية التحتية اللازمة لمحطات شحن المركبات الكهربائية وجاري التوسع في إنشاء هذه المحطات.

وأوضح أن الشركة عقدت لقاءات مع مسؤولين حكوميين؛ لبحث رغبة الشركة في التعاون مع شركة النصر لتصنيع السيارات فيما يخص التصنيع المشترك للسيارات وإمكانية التعاون لتصنيع الشاحنات الكهربائية بمنطقة شرق بورسعيد.

ولفت الوزير إلى إمكانية استفادة الشركة من المزايا التي تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية لا سيما اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي توفر سوقا كبيرا وواعدا للشركات المستثمرة بالسوق المصرية.

ومن جانبه أكد أمانديب سينج، مسؤول العمليات الدولية بشركة هندوجا الهندية العالمية أن الشركة لها باع طويل طويل في مجال تصنيع السيارات وخاصة السيارات الكهربائية وتعمل في عدد كبير من دول العالم، مشيرًا إلى أن الشركة تدرس إقامة مصنع لها في مصر ليكون محور للتصنيع والتصدير في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

كما التقى الوزير بوفد شركة مازرسون الهندية؛ لإنتاج قطع غيار السيارات برئاسة سانجيفا باتيا رئيس العمليات بالشركة، حيث استعرض اللقاء إمكانات ومقومات السوق المصري في مجال إنتاج السيارات ومكوناتها.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم لمختلف المشروعات الاستثمارية المحلية والأجنبية من خلال الوزارة وأجهزتها التابعة وبالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لافتًا إلى أن استراتيجية صناعة السيارات توفر حزم تحفيزية متميزة للشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصري في مجال تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها.

ومن جهته؛ أعرب سانجيفا باتيا رئيس العمليات بشركة مازرسون الهندية لإنتاج قطع غيار السيارات، عن تطلع الشركة للاستثمار في السوق المصرية ووضعه على خريطة الإنتاج العالمية للشركة، وذلك باعتباره أحد أهم المقاصد الاستثمارية المتميزة في المنطقة ومحور لنفاذ الصادرات لعدد كبير من الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الشركة تستحوذ على حصة سوقية كبيرة بسلاسل التوريد العالمية في مجال قطع غيار السيارات، كما تمتلك استثمارات بقارة أوروبا والهند والأمريكتين.