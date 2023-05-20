إخماد حريق بشقة سكنية فى منطقة فيصل بالجيزة

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اشتعل بشقة سكنية، بمنطقة فيصل في الهرم، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن ماسًا كهربائيًا أدى لاشتعال النيران، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد اندلاع حريق بشقة سكنية، بمنطقة الطوابق فيصل في الهرم، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده، وكشفت تحريات رجال المباحث عن أن ماسًا كهربائيًا أدى لاشتعال الحريق دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.