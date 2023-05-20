رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في مكتبه بالإدارة العامة للجامعة، اليوم السبت، فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ويضم الفريق الدكتور الصاوي احمد رئيس الفريق واستاذ بكلية الاداب جامعة بنها، والدكتور هناء الخضري، أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، والدكتور شريف السنوسي، أستاذ بكلية الاداب جامعة بني سويف، وذلك قبل توجه الفريق لزيارة كلية الآداب، والتى تستمر لمدة يومين للوقوف على مدى تطبيق معايير الجودة والاعتماد بالكلية، ومدى الاستعداد للحصول على شهادة الاعتماد.

جاء ذلك بحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد البحيري عميد كلية الآداب، والدكتور محمد أبو والي مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور ياسر عبد الوهاب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الحميد الصباغ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام المسيري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور اسامة وفا مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية ومنسق الزيارة، والدكتور همت بسيوني مدير برنامج الاجتماع، والدكتور ايمن الحلفاوي مدير برنامج الانجليزي.

وصرح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، بأنه تم خلال اللقاء استعراض إنجازات الجامعة وكلياتها ووحداتها المختلفة وما يتم عمله لاستيفاء معايير الجودة طبقا لدليل الاعتماد، والجهود التي تبذل للتغلب على نقاط الضعف وتحسين الأداء.

وأضاف الدكتور عبدالرازق دسوقي، أن الجامعة تقوم بتقديم سبل الدعم لكليات ومعاهد الجامعة لتطبيق معايير الجودة والاعتماد وحصول باقي كليات ومعاهد الجامعة على الاعتماد، مشيرًا إلى أن الجامعة بكل قطاعاتها تولي اهتمامًا كبيرًا لاعتماد الكليات، لافتًا إلى أن الجامعة تسعى للتحول إلى جامعة ذكية ورفع تصنيفها دوليًا.

وأكد رئيس الجامعة، أن الكلية اتخذت إجراءات جدية للاعتماد الأكاديمي، وأنها تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير العملية التعليمية والبحثية وحل مختلف المشكلات المجتمعية والقيام بعمليات التطوير اللازمة، كما اشاد بدور منسقى المعايير بالكلية.

عقب ذلك قام أعضاء فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بجولة تفقديه لاقسام الكليلة والمعامل والمدرجات والكنترولات ومراجعة جميع المعايير المطلوبة للحصول على الإعتماد.

وتناول اللقاء الحديث هن أهمية الاعتماد وتطوير العملية التعليمية بما يتفق مع معايير الجودة للوصول إلى خريج قادر على المنافسة في سوق العمل داخليا وخارجيا، ومدى استعدادات الكلية للحصول على الاعتماد، وماتشهده من تطور كبير على كافة المستويات بجميع الأقسام، وسعيها الدائم لاعتماد جميع الأقسام.