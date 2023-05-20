السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بسرقة سيارات فى القاهرة بـ"المفتاح المصطنع"

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص– مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته عدد 2 مفتاح سيارة– هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع.

وأقر المتهم بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة السيارات بذات الأسلوب، واعترف بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وأقر بقيامه بالتصرف فى السيارتين بالبيع لدى عميليه "سيئى النية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، ليتم ضبطهما وبحوزة أحدهما السيارة المستولى عليها، وبمواجهتهما أقر أحدهما بقيامه بتقطيع السيارات المستولى عليها والتصرف فى أجزائها بالبيع لتجار الخردة، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة

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