كولر يطالب إدارة الأهلى بالتنسيق مع منتخب مصر بشأن موعد نهائى إفريقيا

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، من إدارة الكرة بالتنسيق مع منتخب مصر بشأن ضم اللاعبين الدوليين لمعسكر مباراة غينيا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ورفض كولر مبكرًا فكرة انضمام لاعبي المنتخب يوم 10 يونيو المقبل للدخول لمعسكر المنتخب الأول نظرًا لارتباط الفريق الأول بنادي الأهلي بخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وطلب المدير الفني للأهلي من إدارة القلعة الحمراء إنهاء أزمة تعارض موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا مع لقاء منتخب مصر أمام غينيا ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ومن المفترض أن تقام مباراة منتخب مصر أمام غينيا يوم 14 يونيو المقبل في المغرب، بينما مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ستقام يوم 11 يونيو في أرض منافس الأهلي سواء في جنوب إفريقيا أو المغرب.

ورد كولر على أزمة التعارض عقب لقاء مباراة الترجي التونسي: هل تطلبون أن نترك لاعبينا للمنتخب ولا يشاركون في نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

وأضاف كولر أن المنتخب عليه محاولة التنسيق والتعايش مع الظرف ويتعامل معه خصوصًا أننا لا نعلم من سينضم للمنتخب ومن سيتم استبعاده وهل سيأخذون عددًا كبيرًا أم قليلًا أم لن يضموا أي لاعب من الأساس.