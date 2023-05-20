4 مواجهات في افتتاح كأس العالم تحت 20 عامًا بالأرجنتين

تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا لعام 2023، والتي تستضيفها الأرجنتين، خلال الفترة ما بين 20 مايو الجاري إلى 11 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا من 6 اتحادات قارية.

وتنطلق البطولة بمباراتين ستجمعا الأرجنتين (البلد المضيف) مع أوزبكستان، وجواتيمالا مع نيوزيلندا، في إطار المجموعة الأولى، بينما ستلتقي الولايات المتحدة الأمريكية مع الإكوادور، وجزر فيجي مع سلوفاكيا، في إطار المجموعة الثانية.

وحصلت الأرجنتين، على شرف استضافة النسخة الحالية لكأس العالم تحت 20 عامًا، بعد اعتذار إندونيسيا عن احتضان البطولة، نتيجة الضغط الشعبي الرافض لمشاركة منتخب إسرائيل في النهائيات، وهو ما أجبر الاتحاد الدولي لكرة القدم، على سحب التنظيم من إندونيسيا، ومنح استضافة البطولة للأرجنتين.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تحتضن فيها الأرجنتين، نهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا، بعد أن سبق لها تنظيم البطولة، في نسخة عام 2001، التي فازت بلقبها، لتكون ثاني دولة تنظم النهائيات في مناسبتين بعد أستراليا، التي احتضنت نسختي عامي 1981، و1993.

وكانت الأرجنتين قد تقدمت بعرض للاتحاد الدولي لكرة القدم لاستضافة هذه النسخة، ليتم منحها مقعداً للمشاركة بالرغم فشل منتخبها في التأهل من التصفيات لتحل محل إندونيسيا والتي كانت قد تأهلت تلقائياً قبل أن يتم حرمان منتخبها من المشاركة، سحب تنظيم البطولة منها.

ويعد المنتخب الأرجنتيني، الأكثر تتويجًا بلقب كأس العالم تحت 20 عامًا، برصيد 6 ألقاب، يليه منتخب البرازيل، برصيد 5 ألقاب، تليهما كل من البرتغال وصربيا، برصيد لقبين لكليهما.

وعلى مدار 22 نسخة سابقة، حصدت منتخبات أمريكا الجنوبية 11 لقبا لكأس العالم للشباب، عبر الأرجنتين والبرازيل، فيما توجت قارة أوروبا باللقب في 10 نسخ، مقابل تتويج وحيد للقارة الأفريقية عن طريق غانا.

ويغيب عن البطولة المنتخب الأوكراني حامل اللقب؛ والذي توج به في النسخة الماضية عام 2019 للمرة الأولى في تاريخه.

مواعيد مباريات اليوم من كأس العالم للشباب

جواتيمالا X نيوزيلندا.. الساعة التاسعة مساءً (المجموعة الأولى)

الولايات المتحدة الأمريكية X الإكوادور.. الساعة التاسعة مساءً (المجموعة الثانية)

الأرجنتين X أوزبكستان.. الساعة الثانية عشرة منتصف الليل (المجموعة الأولى)

فيجي X سلوفاكيا.. الساعة الثانية عشرة منتصف الليل (المجموعة الثانية)

وستنقل منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا بالأرجنتين، عبر قنوات (بي إن سبورتس) الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.