بالأسماء.. 7 مصابين بسبب مشاجرة على قطعة أرض زراعية بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز المنشأة جنوب حافظة سوهاج بين طرفين نتج عنها إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك بسبب الخلاف على ملكية قطعة أرض زراعية،حيث تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة.

وتلقى مدير أمن سوهاج، بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات على أرض زراعية وتم ضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبيّن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بوجود مشاجرة ومصابين بناحية نجع أبو الروس بندر المنشاه دائرة مركز المنشاة تبين أنها بين "طرف أول" عبدالرحمن م أ م 18 سنة طالب، مصابًا "بكدمة شديدة بالرأس"، وفارس م أ م 24 سنة سباكك مصابًا "جرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم والسيد ر أ م سن 35 سائق مصاباً "بجرح قطعي بالرأس وكدمه بالساعد الأيسر" وأبو الحسن ر أ م 31 سنة عامل زراعي مصاباً " بجروح قطعيه بفروة الرأس وكسر باليد اليمني" وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين " طرف ثان " عوض م ع م 63 سنة مزارع مصاباً " باشتباه كسر بمعصمي اليدين وجرح قطعي بخنصر اليد اليمني " ومحمد ع م ع 19 سنة عامل زراعي مصاباً " بكدمات متفرقة بالجسم " وعلي ح م ع 46 سنة عامل زراعي مصاباً " بجروح بفروة الرأس وكسر بمعصم اليد اليسري " وتم نقلهم لمستشفي المنشاة المركزي.

وتبين أن الطرفان أبناء عمومة ويقيمان دائرة المركز، حيث تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الرابع من الطرف الأول " عصا شوم " وبحوزة الثاني من الطرف الثاني عصا شوم وبحوزة الثالث من الطرف الثاني سلاح أبيض"، حيث تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلا منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات علي ملكية أرض زراعية بذات الناحية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.