السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

"من ميت أبوالكوم".. كلمة تسببت في وقف برنامج "النادى الدولي" لـ سمير صبري

سمير صبرى
سمير صبرى

كشف كتاب "حوارات حسين قدري" للكاتب والأديب والصحفي الراحل حسين قدرى، عن كواليس إيقاف برنامج "النادي الدولى" للفنان الراحل سمير صبرى، الذي كانت تربطه به صداقة قوية.

وقال الكاتب: “بعض النقاد اطلق حملات ضد برنامج صبري، وكانوا يطلقون عليه عزبة سمير، يفعل فيه ما يشاء دون رقيب أو حسيب، يستضيف فيه ما يشاء من السينمائيين والمنتجين والمخرجين الذين يروجون لأفلامهم ويصنع لهم دعاية مكشوفة، وكذلك يروج للأفلام التي يشارك فيها سمير، وكان يقول بعض النقاد على المخرج أن يحذف تلك الدعاية والمدح والثناء على الضيوف خلال حلقات البرنامج التي كانت تذاع خلال الأسبوع".

وتابع الكاتب: “إلا أن الحملات التي شنها النقاد لم يتأثر بها سمير على الاطلاق، يتغير المخرجين بالبرنامج ومدراء التليفزيون ووزراء الإعلام ومازال سمير يقدم النادي الدولى ولم يقف البرنامج كل هذا لم يؤثر فيه، لكن خلال السنوات الثماني الأخيرة حدث ما لم يتوقعه أحد”.

وبدأت الحكاية بفقرة في أخر حلقة من حلقات البرنامج حيث دار حوار بين سمير صبري وفيفي عبده وكانت وقتها راقصة في الأفراح، وكانت هذه الفقرة هى سبب شهرتها، وكانت سبب إيقاف البرنامج.

وخلال مدة الحوار حاول أن يضفى على الحوار بعض العبارات التي تجعله مهضومًا، إلى أن جاء سؤال إلى فيفي عبده " أنتٍ منين" فقالت من ميت أبو الكوم، أنا من بلد الرئيس السادات، ووقتها تعذر سمير عن الرد ولم ينطق بكلمة واحدة وظل صامتًا لأنها من بلد الرئيس محمد أنور السادات، وكان رد سمير وقتها سيفسر مائة تفسير.

وبعد صمته للسؤال نصف دقيقة، حاول أن يفتح حوارًا آخر، وفي نهاية الحلقة سألها سؤالًا آخر لماذا لم تلمعى إلا في السنوات الأخيرة؟، وكانت هذه ضربة القاسية. 

وأشار قدرى إلى أن سمير صبرى قال له عندما سافر إلى لندن كواليس سبب إيقاف البرنامج فقال: “فوجئت في اليوم التالي لإذاعة البرنامج وأنا أقرأ الصحف في الصباح في بيتي قبل نزولى للتليفزيون بخبر منشور في كل الصحف يقول أنه قد صدر قرار بإيقاف برنامج (النادي الدولي)، واستسلمت للأمر، وخرجت للتليفزيون وقابلت وزير الإعلام آنذاك عبد المنعم الصاوي، وقال لى متهجمًا الرئيس أنور السادات غضب من ذكر اسم قريته والتعريض بها في البرنامج، وخرجت من مكتبه دون جدوى”.

كتاب حوارات حسين قدري الصحف الأفراح ميت أبو الكوم عبد المنعم الصاوي الرئيس أنور السادات برنامج النادي الدولي

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