السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالجيزة على السوشيال ميديا

طلاب
طلاب

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا زعمت أنها لأسئلة امتحان نهاية العام في مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالجيزة، الذي يؤديه الطلاب اليوم السبت.

وقال مصدر مسؤول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه جارٍ تتبع ورقة الامتحان المصورة عبر صفحات السوشيال ميديا؛ للتأكد منها، والوصول إلى المتسبب في تصويرها وتداولها عبر السوشيال ميديا.

بدأ اليوم السبت، امتحان مادة اللغة العربية، لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، في أول أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023.

وأصدر أشرف سلومة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليماته لجميع مدراء تعليم الجيزة بالعمل على قدم وساق وتكثيف المتابعات وإعطاء تمام جاهزية اللجان والعمل على الحل الفورى لإزالة المعوقات وحل المشكلات لحسن سير المنظومة الامتحانية.

امتحان اللغة العربية
امتحان اللغة العربية
امتحان اللغة العربية
امتحان اللغة العربية
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