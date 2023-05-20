مخاوف بريطانية بشأن استخدام برامج الذكاء الاصطناعى بغرض التضليل واستخدام الأطفال

أعربت لجنة السلامة الإلكترونية في بريطانيا، عن مخاوفها بشأن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي بغرض التضليل أو استغلال الأطفال عبر إنشاء روبوتات دردشة للتواصل معهم، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وطالبت لجنة السلامة الإلكترونية الحكومة الفيدرالية بالتحرك السريع لتنظيم التكنولوجيا الجديدة سريعة النمو.

وقال النائب العمالي جوليان هيل، إن الحكومات بحاجة إلى تصعيد، محذرة من أن المستخدمات الاستهلاكية مثل شات جي بي تي، واقترح هيئة فيدرالية جديدة في وزارة رئيس الوزراء لمراقبة المجال.

وأضاف هيل: "اتخذت حكومتنا الجديدة خطوات أولى جديرة بالثناء حتى الآن ، مثل أي دولة أخرى، فإن قدرة الذكاء الاصطناعي في أستراليا وفجوة الإدارة في القطاعين العام والخاص أمر مثير للقلق، ولا يمكن ترك القرارات التي تشكل مستقبل المجتمع للمصالح الخاصة للتقنيين أو الشركات متعددة الجنسيات وحدها".

وانتشرت روبوتات الدردشة للذكاء الاصطناعي ومولدات الصور بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، مع المنتجات الرائدة التي تم تمويلها وتطويرها من قبل عمالقة التكنولوجيا مايكروسوف و جوجل.

لكن النقاد قلقون بشأن مثل هذه المنتجات، مع أسئلة حول كيفية استبدال الموظفين البشريين، أو استخدامها في التضليل أو استغلال الأطفال أو الاحتيال.

وصرح سام التمان، الرئيس التنفيذي لشركة "اوبن اي"، أمام جلسة استماع بالكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع، بأن المزيد من التنظيم "ضروري".

وقال إد هوسيك، وزير العلوم والتكنولوجيا، إن أستراليا كانت من بين أوائل الدول التي تبنت مجموعة وطنية من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعيمع مراعاة الحكومة للقضايا المتعلقة بحقوق النشر والسلامة على الإنترنت.

وأضاف للجادريان: "إن الذكاء الاصطناعي ليس منطقة غير خاضعة للتنظيم، كجزء من استكشافات التنظيم الإضافي للذكاء الاصطناعي، تتشاور الحكومة مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالفجوات المحتملة والنظر في مزيد من السياسات".

وأشار مكتب هوسيك إلى إن الحكومة تلقت مشورة بشأن "الآثار القريبة المدى للذكاء الاصطناعي التوليدي بما في ذلك الخطوات التي تتخذها دول أخرى" من المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا في مارس الماضي.

وأوضح الوزير أن قوانين حقوق النشر الحالية تحكم كيفية جمع البيانات واستخدامها في التدريب على برامج الذكاء الاصطناعي ، وأن قوانين الخصوصية وحماية المستهلك تنطبق أيضًا.

احتوت الميزانية الفيدرالية الأسبوع الماضي أيضًا على 41 مليون دولار للنشر المسؤول لبرامج الذكاء الاصطناعي.

وقالت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند، إن الذكاء الاصطناعي ينظمه أيضًا مفوض السلامة الإلكترونية، ولجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية، ومفوض المعلومات الأسترالي، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي.

وقالت إن المراجعة الحكومية المعلقة لقانون الأمان على الإنترنت ستدرس البيئة المتغيرة عبر الإنترنت ، معربة عن قلقها بشكل خاص بشأن الصور الحميمة "التزييف العميق" التي أنشأتها برامج الذكاء الاصطناعي.

وقالت "رولاند"، إن هذه الأمور مشمولة بالفعل بقانون السلامة على الإنترنت، مما يسمح للجنة السلامة الإلكترونية بإصدار إشعارات الإزالة والغرامات للمنصات.

وقالت مفوضة السلامة الإلكترونية، جولي إنمان جرانت، إن وكالتها أثارت مخاوف بشأن إساءة الاستخدام القائمة على الصور الناتجة عن الذكاء الاصطناعي منذ عام 2020 ، وكانت على وشك بدء التشاور بشأن ورقة جديدة حول الآثار المترتبة على السلامة والتنظيم اللازم للقطاع.