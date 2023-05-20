السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القوات الروسية تعزز دفاعاتها عند محطة زابوريجيا النووية بسبب هجوم متوقع

القوات الروسية
القوات الروسية

ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن قوات الروسية عززت، خلال الأسابيع الأخيرة، مواقعها الدفاعية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية وحولها جنوب البلاد، وذلك قبل هجوم مضاد متوقع في المنطقة.


ولدى القوات الروسية مواقع لإطلاق النار فوق بعض مباني المحطة النووية منذ أشهر، ونُصبت الشباك فيما يحتمل أنه عائق أمام الطائرات المسيّرة.


من جانبها قالت الشركة الروسية التي تشغل المحطة، إن أي تحرك عسكري محتمل من أوكرانيا يشكل تهديدًا على السلامة النووية وإن معدات المحطة تخضع للصيانة كما يلزم.


ولم ترد وكالة المخابرات الحربية الأوكرانية، ووزارة الدفاع الروسية، على طلبات للتعليق.


وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوجود والنشاط العسكريين في تزايد بالمنطقة، وهو ما يبرز الحاجة إلى تحرك عاجل. وتحذّر الوكالة، منذ أشهر، من خطر وقوع حادثة كبيرة في المحطة.

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