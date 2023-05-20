كولر بعد تأهل الأهلى إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا: لا أفكر في الانتقام وجاهزون لأي منافس

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الشديدة بالفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-0.

وقال كولر، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أهدرنا الكثير من الفرص في الشوط الثاني لزيادة النتيجة لكننا حققنا الفوز في النهاية بشكل مريح وصعدنا إلى النهائي".

وبسؤاله عن خصمه في النهائي قال: "لا نعرف من سيصل للنهائي لكننا جاهون لأي منافس ونستعد له بالتحليل والتدريبات".

وأضاف: "سعيد بمستوى الفريق حاليا ونلعب كرة قدم جيدة، وهذا ما أظهره اللاعبون على مستوى السيطرة".

وأكمل: "بدأنا دور المجموعات بشكل غير جيد لكن يمكننا أن نرى كيف تطور الفريق وازدادت ثقة اللاعبين".

وعن فكرة الانتقام من صن داونز الجنوب أفريقي بعد أن فاز على الأهلي بخمسة أهداف لهدفين في دور المجموعات، قال: "لا أفكر في الانتقام لكن إن كان هو المنافس فسنحاول تفادي ما حدث في السابق والانتصار عليه".