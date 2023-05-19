الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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علي إسماعيل درويش: كلمة السيسي في قمة جدة جاءت مركزة ومكثفة

جريدة الدستور

قال الدكتور علي إسماعيل درويش، أستاذ النقد والأدب السياسي، إن ظهور الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية المنعقدة في جدة هو استكمال لحلقة متصلة، وعودة المقعد السوري هو ترميم للجدار العربي المتصدع.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قمة جدة، جاءت مركزة ومكثفة وتجاوزت النزعة الفموية وبلاغة الخطابات، وركزت على قضايا واقعية، ومناطق الوجع في الجسد العربي. 

ولفت درويش، إلى أن كلمة السيسي بشأن القضية الفلسطينية جاءت أيضًا حاسمة، حيث وصف الممارسات الإسرائيلية بالغير مسئولة.

وعن الأزمة السودانية، أكد درويش أن بيان قمة جدة شدد على منع التدخل الخارجي في حل الأزمة السودانية، لافتا إلى أنه من المؤسف أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير حول السودان إلى بؤر إرهابية.

وحول تفجر المشهد في السودان، أشار إلى أن ما يحدث الآن في السودان أمر غير مستغرب على المتابعين للشأن السوداني، منوها أن السياسة الخارجية المصرية تعاملت مع الأزمة السودانية بحياد كامل وهذا من ثوابت الدولة المصرية في سياستها الخارجية.

وأوضح أن السيسي خلال حواره مع إحدى الصحف السودانية أكد احترامه لاستقلال وسيادة السودان وأن الشعب السوداني هو من يقرر مصيره بنفسه، ولكن مصر داعمة للسودان.

علي إسماعيل درويش بشار الأسد محمد الباز اخر النهار

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