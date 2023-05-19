الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حسين الشحات يمنح الأهلى التقدم على الترجى فى دورى أبطال إفريقيا

حسين الشحات
حسين الشحات

منح حسين الشحات، التقدم لصالح الأهلي أمام الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف الأول لصالح المارد الأحمر في الدقيقة 22 بعد تمريرة رائعة من بيرسي تاو إلى حسين الشحات المنطلق الذي استغل خروج حارس الترجي ليضعها في المرمى.

وبدأ الأهلي المباراة بحذر دفاعي بعض الشيء في الوقت الذي سيطر فيه الترجي على الكرة في بعض الأحيان في محاولة للهجوم.

وشهدت الدقيقة الرابعة، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الترجي من ركلة ركنية من الطرف الأيمن عن طريق طريق أنيس البدري لكن حكم المباراة احتسب مخالفة لصالح الأهلي.

وفي الدقيقة الخامسة تسلل على محمود كهربا مهاجم الأهلي الذي سدد كرة على الطائر من داخل منطقة الجزاء لكنها ارتطمت في العارضة بعد تمريرة رائعة من بيرسي تاو.

وحاول الأهلي السيطرة على الكرة بعد ذلك وسط محاولات من أجل تسجيل الهدف الأول.

وجاء تشكيل الأهلي أمام الترجي كالتالي:

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي وأليوديانج ومروان عطية وبيرسي تاو وحسين الشحات

خط الهجوم: محمود كهربا.

حسين الشحات الاهلى الترجي التونسي دورى ابطال افريقيا

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