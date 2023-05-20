قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم السبت 20 مايو 2023، لمواليد الأبراج الهوائية.

الجوزاء

مهنيًا: تعيش أوقاتًا مسلية وتفرح بلقاءات وجلسات مميزة، فلا تضيع فرصة التلاقي والتفاهم مع الآخرين، وخصوصًا بعدما كانت أفكارك مشوشة وغير متزنة.

عاطفيًا: عليك تسهيل الأمور والتخلّص من العقد بدل تأزيمها، واستدراك المواقف الحرجة والإسراع إلى المعالجة وتلطيف الأجواء بدلًا عن إثارة الفتن والخلافات.

صحيًا: كثرة الإرهاق تكون عواقبه وخيمة عليك، فإذا قسوت على نفسك سوف تنهار.

الميزان

مهنيًا: يسود جو من الفرحة العامرة محيط العمل بعد النجاح المذهل الذي حققته في أحد المشاريع الكبيرة.

عاطفيًا: اسعَ وراء الأفكار الخلاقة والعلاقة الواضحة، فهي وحدها تأتيك بالثمار الطيبة.

صحيًا: تكثر الكتب والمجلات العلمية التي تقدم أفضل النصائح للحصول على صحة سليمة، لا بأس من الاطلاع عليها.

الدلو

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم أكثر تكيفًا مع الأجواء ومع تبدّل الظروف التي تحيط بك وتفرض عليك نمطًا جديدًا من التصرف.

عاطفيًا: تكتسب جاذبية كبيرة وقد تبرع في مهمة عاطفية أو تسمع كلام الحب والغرام.

صحيًا: توعكات غير مؤلمة قد تتطور بشكل سلبي بدون استرعاء الانتباه لكنها لا تكون خطيرة.

صفات مواليد الأبراج الهوائية

يتميز أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ويعتبرون من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص محبون للتواصل ويجيدون التفاهم بشكل جيد.

مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة لهم من الصفات المشتركة بينهم، وهي أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليون، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

ينجحون في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيفي، ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية الشديدة والمزاج المتقلب، ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية، كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح، ودائمًا ما يبحثون عن السعادة والحب، ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات، فهم أشخاص اجتماعيون يجيدون التواصل والتفاهم بشكل جيد مع الآخرين.