إدارة "الحوار الوطني" تستعرض أبرز القضايا المناقشة بجلسة المحور الاقتصادى

بعنوان الطريق نحو الجمهورية الجديدة..

عقد الحوار الوطني، يوم الثلاثاء الماضي، الجلسة النقاشية الثانية للمحور الاقتصادي، حول موضوعين وهما "صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها" و"وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله"، والمدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة؛ وذلك بقاعة (2) بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

ونوُقش خلال الجلسة:

1) أهمية السياحة في مصر، كونها إحدى أهم القاطرات التي من خلالها ينمو القطاع الاقتصادي المصري.

2) نواع وفئات السياحة في مصر.

3) دورالدولة والقطاع الخاص في الترويج السياحي.

4) أبرز التحديات التي تواجه السياحة في مصر.

5) أهمية الإعلام السياحي في تسليط الضوء على المنتج السياحي المصري.

6) ضرورة الموازنة بين الاستثمارات الأجنبية والوطنية وأنواع وفئات السياحة في مصر.

7) التحديات التي تواجه المستثمرين سواء على الصعيد التنفيذي أو التشريعي.

8) فرص استثمارية سياحية غير مستغلة في مصر.

9) استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة فرص الاستثمار السياحي في مصر.