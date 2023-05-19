الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى أبطال إفريقيا| الأهلى يصل استاد القاهرة استعدادًا لمباراة الترجى

لاعبو الأهلي
لاعبو الأهلي

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل استاد القاهرة، استعدادًا لملاقاة فريق الترجي التونسي والمحدد لها العاشرة من مساء اليوم الجمعة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، المدير الفني، على تفقد أرضية ملعب استاد القاهرة فور الوصول.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي والمحدد لها العاشرة من مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خاض مرانه الختامي مساء  أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الترجي المقرر لها العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

أبطال افريقيا الترجي التونسي الاهلى الخطيب الوصول خالد مرتجي

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