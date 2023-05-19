حلم معلول يتأجل.. محمد هانى قائدًا للأهلى أمام الترجى

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مسألة اللاعب الذي سيرتدي شارة القيادة بعد غياب محمد الشناوي عن مواجهة اليوم أمام الترجي التونسي.

وكانت جماهير الأهلي تُمني النفس، بارتداء الدولي التونسي علي معلول شارة القيادة اليوم أمام الترجي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا من داخل غرفة خلع الملابس قبل ساعات من مباراة اليوم.

وظهر في الصور، تواجد شارة القيادة وعلم النادي الأهلي بجوار قميص محمد هاني وهو ما يعني مشاركة اللاعب أساسيًا وعدم ارتداء علي معلول شارة القيادة في مباراة اليوم.