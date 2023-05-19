الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حلم معلول يتأجل.. محمد هانى قائدًا للأهلى أمام الترجى

محمد هاني
محمد هاني

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مسألة اللاعب الذي سيرتدي شارة القيادة بعد غياب محمد الشناوي عن مواجهة اليوم أمام الترجي التونسي.

وكانت جماهير الأهلي تُمني النفس، بارتداء الدولي التونسي علي معلول شارة القيادة اليوم أمام الترجي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا من داخل غرفة خلع الملابس قبل ساعات من مباراة اليوم.

وظهر في الصور، تواجد شارة القيادة وعلم النادي الأهلي بجوار قميص محمد هاني وهو ما يعني مشاركة اللاعب أساسيًا وعدم ارتداء علي معلول شارة القيادة في مباراة اليوم.

 

السويسري مارسيل كولر الاهلى أخبار محمد الشناوي محمد هاني على معلول الاهلي ضد الترجي

الأكثر قراءة

لطلاب الثانوية العامة.. استعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2023

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 برقم اللوحة

الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2023

أحمد كريمة: من يحرم الإناث من الميراث "جحودا" مرتد وخارج عن الإسلام (فيديو)

مصر فى القمة.. العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى