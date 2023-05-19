حاكم فلوريدا: أنا الوحيد القادر على هزيمة بايدن في الانتخابات الرئاسية

قال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، إنه هو الوحيد القادر على هزيمة بايدن في انتخابات 2024 الرئاسية الأمريكية.

ورون ديسانتيس، من المتوقع أن يعلن عن ترشحه قريبًا، أخبر حدث جمع التبرعات أن ترامب ليس لديه "فرصة جدية" في أن يُنتخب.

وبحسب ما ورد قال حاكم فلوريدا اليميني، رون ديسانتيس، لكبار المانحين فقط إنه دونالد ترامب وجو بايدن مرشحان "موثوقان" للرئاسة في عام 2024 - وهو الجمهوري الوحيد الذي يمكنه هزيمة الديمقراطي الحالي.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز "لديك ثلاثة أشخاص في الأساس في هذه المرحلة يتمتعون بالمصداقية في هذا الأمر برمته."

وقال ديسانتيس: بايدن وترامب وأنا، وأعتقد أن هؤلاء الثلاثة ، اثنان لديهما فرصة لانتخاب رئيس - بايدن وأنا ، بناءً على جميع البيانات الموجودة في الولايات المتأرجحة ، وهي ليست رائعة بالنسبة للرئيس السابق وربما لا يمكن التغلب عليها لأن الناس لن يغيروا.

كان من المتوقع منذ فترة طويلة بدء تشغيل ديسانتيس ، لكن التقارير تشير إلى أنه سيجعل الأمر رسميًا يوم الأربعاء ، وتقديم المستندات إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية وإصدار إعلان فيديو.

وبحسب ما ورد من المقرر عقد اجتماع للمانحين في ميامي في نفس اليوم ، مع تجمع حاشد في مدينة ديسانتيس، موطنه الأصلي، دنيدن ، بين 30 مايو و 1 يونيو ، وفقًا لبلومبرج وميامي هيرالد.

يواجه ترامب مخاطر قانونية غير مسبوقة ، من القضايا الجنائية والمدنية الناشئة عن معاملته للنساء إلى التحقيقات في شؤون أعماله ، واحتفاظه بوثائق سرية ومحاولته لإلغاء انتخابات 2020 ، وبلغت ذروتها في هجوم 6 يناير على الكونجرس.

من المتوقع صدور قرار بشأن لوائح الاتهام في التحقيق في التخريب الانتخابي في جورجيا في أغسطس ، حسبما قالت مصادر لصحيفة الغارديان ومنافذ أخرى.

ومع ذلك ، فمن خلال تقديم نفسه على أنه ضحية لمطاردات الساحرات السياسية ، يكون ترامب قد حقق تقدمًا كبيرًا في استطلاعات الرأي.

يتخلف ديسانتيس بأكثر من 30 نقطة في متوسطات الاقتراع لكنه يتقدم بفارق كبير عن المرشحين الآخرين ، سواء أعلنوا أم لا ، نائب الرئيس السابق مايك بنس ورئيسة ولاية ساوث كارولينا السابقة نيكي هالي. ومن المتوقع أن يعلن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت حملته الانتخابية يوم الاثنين.

استطلاعات الرأي بين ديسانتيس ضد بايدن تؤدي إلى انتصارات ضيقة لأي من الرجلين.

كما عكست كلمات ديسانتيس الجريئة يوم الخميس جمع التبرعات الهائل.