الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

العسومي: مخرجات "قمة جدة" خارطة طريق لمواجهة تحديات المنطقة العربية

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بمخرجات القمة العربية في دورتها الـ 32 التي عقدت اليوم الجمعة، في مدينة جدة، بحضور عدد كبير من القادة العرب، ووصفها بـ"قمة استثنائية عقدت في توقيتها".

وتابع "العسومي" في تصريحات له، أن انعقاد القمة تحت شعار "التجديد والتغيير" انعكس على مخرجاتها الهامة التي تشكل خارطة طريق في التعامل مع التحديات والأزمات القائمة في المنطقة العربية، لاسيما وأنها ناقشت عدداً كبيراً من الموضوعات الحيوية التي تمس التعاون العربي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته في أن مخرجات هذه القمة ستشكل منعطفاً مهماً في تعزيز آليات العمل العربي المشترك على كافة المستويات، لاسيما وأن الظروف الحالية التي يشهدها العالم وما تعانيه المنطقة العربية من أزمات يستلزم تبني نظرة مغايرة ومنهج جديد لتعزيز العمل العربي المشترك، وهذا عملت عليه قمة جدة، من خلال ترجمة "شعار التجديد والتغيير" إلى العديد من القرارات التي تمس حياة المواطن العربي في الكثير من المجالات.

وأشاد "العسومي" بالتحضيرات الجادة التي سبقت هذه القمة والجهود الحثيثة التي قامت بها المملكة العربية السعودية من أجل توفير كافة عوامل النجاح لها، مثمناً الدور الريادي والرؤية الحكيمة التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من أجل تعزيز العمل العربي المشترك، وكذلك الجهود الحثيثة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان،  من أجل تعزيز التعاون والتضامن العربي، مضيفاً أن الرؤية الملكية المستنيرة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، تمثل مرتكزاً رئيسياً لدعم الجهود العربية المشتركة على كافة المستويات، كما تمثل صمام أمان في مواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه المنطقة العربية.
 

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