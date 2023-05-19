محافظ مطروح يتابع أعمال الاستعداد لاستقبال موسم الصيف السياحى (صور)

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة بسرعة الانتهاء من استعدادات استقبال الموسم الصيفي السياحى مع تكثيف الجهود للظهور بالشكل اللائق لأهالي وزوار المحافظة وتأمين توفير الخدمات مع أهمية موسم الصيف كمصدر اقتصادى لأهالي مطروح.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام مع عدد من رؤساء ومديري القطاعات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ مطروح علي ضرورة الانتهاء من أعمال رصف طريق السلوم، وسرعة الانتهاء من رصف الجزء المتبقي من شارع الإمام مالك والاسراع فى توصيل خط شبكة الغاز الطبيعى لمجمع المخابز بالكيلو 7 بما يعمل على توفير الوقود وتأمين استمرارية تشغيل عمل المخبز.

وشدد محافظ مطروح علي الإسراع في أعمال إنشاء العمارات السكنية بالسلوم مشيدا بجهود منظومة إدارة الاملاك بالمحافظة في بحث و انهاء مزيد من عقود تقنين الأراضي وفقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ بما يعمل على مزيد من الاستقرار للمواطنين.