الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"سى إن إن".. مجموعة السبع تجتمع لرد موحد على تهديد بكين

مجموعة السبع
مجموعة السبع

سلطت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، الضوء على اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما في اليابان اليوم، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يجتمع فيه زعماء سبعة من أقوى الديمقراطيات في العالم في اليابان، ستكون القوى الاستبدادية للصين وروسيا هي التي تهيمن على جدول الأعمال.

وبحسب التقرير فقد تسعى قمة مجموعة السبع، السنوية التي تنعقد هذا العام في هيروشيما، إلى إبراز استجابة موحدة تجاه الصين المتزايدة الحزم- والتهديد المتصور الذي تشكله على الاستقرار والأمن الاقتصادي لعالم اهتز بالفعل بسبب الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا.

في حين أن الكثير من الاهتمام سينصب على أوكرانيا- بما في ذلك كيفية تشديد الخناق على روسيا ونزع فتيل التوترات النووية المتزايدة- فإن القمة التي تستمر ثلاثة أيام توفر أيضًا فرصة لزعماء مجموعة السبع لإعادة ضبط وتنسيق نهجهم تجاه الصين، التي رفضت إدانة العملية العسكرية الروسية وبدلا من ذلك عززت العلاقات مع موسكو.

وتابع التقرير أن زعماء مجموعة السبع يجتمع على أعتاب الصين سعي لرد موحد على تهديد بكين.
كيفية التعامل مع الصين وروسيا.

وقال ياسوهيرو ماتسورا، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طوكيو: "سيكون هذا في الأساس اجتماعًا لهم للحديث عن كيفية التعامل مع الصين وروسيا".

وأضاف أن الاتفاق على نهج مشترك مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم لن يكون مهمة سهلة، حيث تعد الصين، مركز التصنيع العالمي وسوقا استهلاكيا ضخما، وشريكًا تجاريًا مهمًا لدول مجموعة السبع، التي تتألف من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وإيطاليا.

من جانبه، قال سون يون، مدير برنامج الصين في مركز ستيمسون للأبحاث ومقره واشنطن، "من الصعب أن يكون لديك موقف واحد بشأن الصين عبر سبع دول بالنظر إلى اهتماماتها وعلاقاتها المختلفة مع بكين".

بكين الزعماء اتلقى تهديدات الصين أعتاب

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