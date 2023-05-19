الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بولندا تحث الصين على إدانة "العدوان الروسى" فى أوكرانيا

بولندا
بولندا

دعت بولندا، اليوم الجمعة، الصين إلى "إدانة العدوان الروسي" على أوكرانيا، خلال اجتماع ثنائي في وارسو مع المبعوث الصيني الخاص لي هوي المسئول عن الملف الأوكراني، بحسب وزارة الخارجية البولندية.
في بيان صادر عن وزارته، أعرب نائب وزير الخارجية البولندي فويتشيتش غيرويل "عن أمله في أن تدين الصين.. العدوان الروسي وتضغط على روسيا للعودة إلى احترام مبادئ القانون الدولي".
وصل المبعوث الصيني الخاص إلى العاصمة البولندية بعد زيارة استغرقت يومين إلى كييف في إطار جولة أوروبية للترويج لخطة الصين لتسوية النزاع الروسي الأوكراني.
وأعلنت بكين أن لي هوي سيزور كذلك روسيا وفرنسا وألمانيا.
وأكدت وزارة الخارجية البولندية أيضًا أن غيرويل أدان التهديدات النووية الصادرة عن موسكو. وقال إن "بولندا تعتمد على إجراءات ملموسة من الصين تجاه روسيا- الدولة المعتدية التي تبتز العالم باستخدام هذه الأسلحة".
وأضافت الوزارة أن "بولندا تتابع بقلق تصريحات بكين بشأن استمرار رغبتها في تعزيز علاقاتها الثنائية مع روسيا الدولة المعتدية".
قال لي لوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ومسئولين آخرين، هذا الأسبوع، إنه "لا يوجد دواء سحري لحل الأزمة".
تحافظ روسيا والصين على علاقات وثيقة. وزار الرئيس الصيني شي جين بينغ موسكو في مارس حين قال إن العلاقات "تدخل حقبة جديدة".
وتقول الصين إنها محايدة في النزاع بين أوكرانيا وروسيا وتعرضت لانتقادات لرفضها إدانة الغزو الروسي.

بولندا أوكرانيا الملف الأوكراني المبعوث الصينى وزير الخارجية

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