مصرع سيدة وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

لقيت سيدة مصرعها، فيما أُصيب شخص آخر في حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل، بدائرة مركز الزقازيق، وتم تحرير المحضر اللازم.

واستقبل مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، "ليلى.م.م"، 50 سنة، مقيمة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، "جثة هامدة"، و"عبدالباسط.ع.ع"، 55 سنة، مقيم مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مصاب بنزيف بالمخ.

وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع موتوسيكل، بطريق "أبو الأخضر- الشبابنات"، دائرة مركز الزقازيق، مما أسفر عنه مصرع الأولى وإصابة الثاني، وتم نقل جثتيهما لمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق.