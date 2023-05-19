الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سيدة وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

جثة
جثة

لقيت سيدة مصرعها، فيما أُصيب شخص آخر في حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل، بدائرة مركز الزقازيق، وتم تحرير المحضر اللازم.

واستقبل مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، "ليلى.م.م"، 50 سنة، مقيمة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، "جثة هامدة"، و"عبدالباسط.ع.ع"، 55 سنة، مقيم مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مصاب بنزيف بالمخ.

وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع موتوسيكل، بطريق "أبو الأخضر- الشبابنات"، دائرة مركز الزقازيق، مما أسفر عنه مصرع الأولى وإصابة الثاني، وتم نقل جثتيهما لمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق.

أستقلالهم مصرع صادم موتوسيكل مع سيارة مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

الرئيس السيسى يلتقى محمد بن سلمان فى جدة

عودة الأهلى بعد 35 يومًا.. والزمالك أمام الداخلية الأهم فى الأسبوع الـ29 للدورى الممتاز

المحجوب لـ"الدستور": العرب يعتبرون مصر الشقيقة الكبرى التي تعمل على رأب الصدع

نائب سوري: مشاركة الرئيس السيسي في قمة جدة يؤكد استعداد مصر لإنهاء أزمات المنطقة

"وباء العصر الحديث".. ما السبب فى زيادة نسب الطلاق بين الشباب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى