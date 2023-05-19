عودة الأهلى بعد 35 يومًا.. والزمالك أمام الداخلية الأهم فى الأسبوع الـ29 للدورى الممتاز

ستكون عودة الأهلي بعد غياب 35 يومًا ومباراة الزمالك مع الداخلية، الحدث الأهم في مواجهات الأسبوع التاسع والعشرين للدوري الممتاز التي ستنطلق يوم الأحد المقبل.

الأهلي الذي خاض آخر مباراة في الدوري أمام سموحة يوم 17 أبريل الماضي في الأسبوع السادس والعشرين، سيعود من جديد للمسابقة المحلية عندما يواجه إنبي يوم الثلاثاء باستاد القاهرة.

ويغرد المارد الأحمر منفردًا على قمة الدوري برصيد 53 نقطة من 21 مباراة وله 7 مباريات مؤجلة مع حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا وفيوتشر وبيراميدز، بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

الزمالك سيواجه الداخلية يوم الإثنين المقبل في مباراة مهمة للفريقين، حيث يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 46 نقطة بفارق خمس نقاط عن فيوتشر الذي يحتل المركز الثاني بينما تراجع الداخلية للمر كز السادس عشر برصيد 27 نقطة.

مباريات الأسبوع التاسع والعشرين ستبدأ يوم الأحد المقبل بمباراة مصيرية لحرس الحدود الذي يحل ضيفًا على الإسماعيلي، ولا بديل أمام الحدود، الذي يحتل المركز الأخير برصيد 16 نقطة سوى الفوز للاحتفاظ بآماله في البقاء بينما يعنى الفوز للإسماعيلي قطع خطوة كبيرة في مشوار الابتعاد عن شبح الهبوط.

وفي نفس اليوم يستضيف غزل المحلة الثالث عشر برصيد 31 نقطة فريق بيراميدز الثالث برصيد 49 نقطة في مباراة مهمة للفريقين، حيث يسعى المحلة للابتعاد عن شبح الهبوط بينما يسعى بيراميدز الوصول للمركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المباريات المهمة أيضًا في الأسبوع التاسع والعشرين مباراة أسوان والبنك الأهلي يوم الثلاثاء المقبل؛ لأنها مواجهة مباشرة بين فريقين يسعيان للبقاء، وبالتالي محصلتها ستكون 6 نقاط.

أخيرًا مباراة فيوتشر "51 نقطة " وسيراميكا كليوبترا "31 نقطة" تمثل أهمية كبيرة للفريقين، خاصة أن فيوتشر يسعى للمحافظة على المركز الثاني في حين يسعى سيراميكا للابتعاد عن شبح الهبوط .

مواعيد مباريات الأسبوع الـ29 للدوري الممتاز

الأحد 21 مايو

الإسماعيلي × حرس الحدود السابعة مساء

غزل المحلة × بيراميدز التاسعة والنصف مساء

الإثنين 22 مايو

المقاولون × طلائع الجيش السابعة مساء

الاتحاد السكندري × المصري السابعة مساء

الداخلية × الزمالك التاسعة والنصف مساء

الثلاثاء 23 مايو

أسوان × البنك الأهلي السابعة مساء

فاركو سموحة السابعة مساء

الأهلي × انبي التاسعة والنصف مساء

الأربعاء 24 مايو

فيوتشر × سيراميكا كليوباترا السابعة مساء