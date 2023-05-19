موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 وقيمة الجوائز الجديدة، هو ما تتابعه الجماهير المهتمة بكرة القدم الأفريقية، في ظل اقترابه البطولة من محطاتها الأخيرة.

وقرر الاتحاد الإفريقي إقامة نهائي دوري الأبطال من مباراتين بداية من النسخة الحالية بنظام الذهاب والإياب كما كان متبعا قبل بطولة 2020، بعدما أثبتت التجربة فشل إقامة النهائي من مباراة واحدة كما حدث في 2020و2021و2022.

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023



قرر الاتحاد الإفريقي إقامة مباراة الذهاب بنهائى دورى الأبطال يوم الرابع من يونيو القادم، على أن تقام مباراة الأياب يوم الحادي عشر من نفس الشهر.

ويلتقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، الفائز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بين الأهلي المصري والترجي التونسي، في نصف النهائي، والفائز بمجموع مباراتي الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي.

موعد مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

يستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي في مباراة الإياب بنصف نهائي دوري الأبطال، في حضور 10 آلاف متفرج.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الترجي في عقر دارة على ستاد رادس بثلاثة أهداف نظيفة.

موعد مباراة صن داونز والوداد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

يحل الوداد المغربي ضيفًا على صن داونز الجنوب إفريقي في تمام الرابعة من عصر غدًا السبت في إياب نصف نهائي دورى الأبطال، وتعادل صن داونز مع الوداد سلبيًا في مركب محمد الخامس بمباراة الذهاب والتي أقيمت السبت الماضي.



جوائز الكاف لأبطال دوري الأبطال والكونفدرالية

أقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، زيادة الجوائز المالية للأندية المشاركة في بطولتي الأندية، دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، بداية من النسخة الحالية.

وسيحصل الفائز بدوري أبطال إفريقيا، على أربعة ملايين دولار، بعدما كان يحصل البطل، في وقت سابق، على مبلغ مليوني ونصف المليون دولار، فيما سيحصل صاحب المركز الثانى على مليونى دولار.

بينما سيحصل الفائز بكأس الكونفدرالية الإفريقية، على مليوني دولار، بعدما كان يحصل البطل، في وقت سابق، على مبلغ مليون و250 ألف دولار.