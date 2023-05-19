الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتشار الأمن باستاد القاهرة لتأمين مباراة الأهلي والترجي الليلة

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

انتشر رجال الأمن باستاد القاهرة لتأمين مباراة الأهلى والترجى التونسى فى العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

 وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم، وتأمين ممرات اللاعبين وخلق أجواء آمنة للجميع، مشددة على الجماهير بأتباع التعليمات الأمنية وعدم الدخول بالمحظورات وعلى رأسها الشماريخ.

وصعد النادى الأهلى إلى الدور نصف النهائى للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالى فى تاريخ مشاركاته ببطولة دورى أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوى المغربى فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلى قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدى فتحي.

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