الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يوافق على إعارة الثنائى الصاعد فى الصيف

مران الأهلي
مران الأهلي

وافق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، على إعارة رأفت خليل ومحمد أشرف، ثنائي فريق الشباب، اللذين تم تصعيدهما مؤخراً مع الفريق الأول.

وكشف مصدر مسئول عن أن كولر طلب من إدارة الكرة البحث عن عروض، سواء محلية أو خارجية لإعارة الثنائي رأفت خليل ومحمد أشرف في الميركاتو الصيفي.

وأضاف المصدر أن المدير الفني أكد في تقريره الفني أن اللاعبين يمتلكان مهارات وقدرات فردية عالية، ولكن تنقصهما الخبرة المطلوبة لتحمل ضغط المباريات والمنافسة مع زملائهم في الفريق.

وأشار المصدر إلى أن كولر طلب رحيل الثنائي لمدة موسم على سبيل الإعارة من أجل اكتساب مزيد من الخبرات واللعب بشكل مستمر حتى يستطيعا منافسة زملائهم وحجز مكان في تشكيل الأهلي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خاض مرانه الختامي، مساء أمس، على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الترجي المقرر لها العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وأدى لاعبو الفريق فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وحرص الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وشارك علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

مران الأهلي كولر الاهلى الميركاتو الصيفي الترجي التونسي لجنة التخطيط

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

السيطرة على حريق 3 منازل فى منشأة القناطر

"متاحف الإسكندرية" تحصد 3 جوائز فى منافسات أفضل المتاحف المصرية

"الأمن القومى العربى كل لا يتجزأ".. نص كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية

غدا.. استكمال محاكمة عامل قتل شابا في المطرية لخلافات مالية

تفريغ كاميرات المراقبة لتوضيح ملابسات مصرع سيدة سقطت من "الثانى" فى العمرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصري

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى