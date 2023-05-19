كولر يوافق على إعارة الثنائى الصاعد فى الصيف

وافق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، على إعارة رأفت خليل ومحمد أشرف، ثنائي فريق الشباب، اللذين تم تصعيدهما مؤخراً مع الفريق الأول.

وكشف مصدر مسئول عن أن كولر طلب من إدارة الكرة البحث عن عروض، سواء محلية أو خارجية لإعارة الثنائي رأفت خليل ومحمد أشرف في الميركاتو الصيفي.

وأضاف المصدر أن المدير الفني أكد في تقريره الفني أن اللاعبين يمتلكان مهارات وقدرات فردية عالية، ولكن تنقصهما الخبرة المطلوبة لتحمل ضغط المباريات والمنافسة مع زملائهم في الفريق.

وأشار المصدر إلى أن كولر طلب رحيل الثنائي لمدة موسم على سبيل الإعارة من أجل اكتساب مزيد من الخبرات واللعب بشكل مستمر حتى يستطيعا منافسة زملائهم وحجز مكان في تشكيل الأهلي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خاض مرانه الختامي، مساء أمس، على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الترجي المقرر لها العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وأدى لاعبو الفريق فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وحرص الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وشارك علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.