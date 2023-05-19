الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تقديم الخدمات العلاجية لـ1808 مواطنين خلال قافلة طبية بقرية الأمل بالمنيا

أعمال القافلة الطبية
أعمال القافلة الطبية

واصلت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، تنفيذ أعمال القوافل الطبية والعلاجية بقري المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها رئيس الجمهورية، حرصاً على الاهتمام بالصحة العامة لمختلف فئات المواطنين.   

 من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أنه تم تنفيذ فعاليات قافلة طبية بقرية الأمل التابعة لمركز المنيا، وذلك خلال يومي 17 و18 من مايو الجاري، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1808 مواطنين، وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

 وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن أعمال القافلة شملت مختلف التخصصات، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي وتم استخدام 9 عيادات متنقلة.

يذكر أن مديرية الصحة بالمنيا، كانت قد سبق وأعلنت أن المديرية نفذت 8 قوافل طبية وعلاجية بـ5 قرى على مستوى مراكز المحافظة، يأتي ذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبرعاية اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم و تنفيذا للمبادرة.

صحة المنيا خدمات طبية وعلاجية لـ 1808 حالة قافلة طبية بقرية الأمل الدكتور محمود خليفة منسق القوافل الطبية الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

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