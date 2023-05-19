رفع 62 حالة إشغال وإزالة تعديات ضمن الموجة 21 فى أسوان

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة أسوان تنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجه الـ21، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ذلك بجانب قيام الوحدات المحلية بمحافظة أسوان بتنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات بالشوارع والميادين والطرق والمحاور المرورية المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ 21 قرار إزالة على مساحة 8525م2 بنطاق حى الصداقة الجديدة، منها 8 حالات إزالة إدارى بمساحة 2300 متر، و13 حالة إزالة فورية فى المهد على مساحة 6225 مترا.

جاء ذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أيمن خلاف، مساعد مدير أمن أسوان، ووسط مشاركة لنائب رئيس المدينة، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية والحى، مدعمين بالمعدات الثقيلة.

كما قامت الوحدة المحلية بشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بنطاق حى غرب، وذلك داخل شوارع الشواربى وكورنيش النيل وميدان المحطة وحديقة السلام، حيث أسفرت جهود الحملة عن رفع 62 حالة إشغال، بجانب تحرير 9 محاضر لإشغال الطريق العام.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بتنفيذ أعمال الإزالة لحالة تعد تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية باسم "ف.أ. د " وذلك بالوحدة المحلية لقرية وادي عبادي.

فى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بالإزالة فى المهد لحالة تعد عبارة عن مبان خلف عمارات البشير باسم "ر.ع.م" على مساحة 75 م2، بجانب قيام الوحدة المحلية أيضاً برفع الإشغالات بجوار مبنى محطة السكك الحديدية بنطاق حى شرق، بجانب إزالة 5 أكشاك مخالفة بطريق العباسية.