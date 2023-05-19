الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، عدد 14 سفينة، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 32 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (ARCTIC DISCOVERER ) والتي ترفع علم جزر البهاما ويبلغ طولها 280 مترًا وبعرض 49 مترًا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 55 ألف طن من الغاز المسال.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43589 طنًا تشمل: 4000 طن أسمنت، و1803 أطنان سلك معدني، و10258 طن كلينكر، و8325 طن يوريا، 8750 طن ملح، 10453 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36469 طنًا تشمل: 3396 طن خشب زان، 3550 طن خردة، 1801 طن ابلاكاش، 7094 طن فول صويا، 2468 طن فول، 13760 طن قمح، و4400 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 586 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 25 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3665 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 167553 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 103654 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3732 طن قمح متجهين إلى صوامع  كوم أبو راضي وكفر الشيخ وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5688 شاحنة.

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