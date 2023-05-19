وزير الخارجية الروسى: نعمل على نص معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، عن أمله في أن تكون المحادثات بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان في موسكو بناءة.

جاءت تصريحات لافروف خلال محادثات مع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان اليوم في موسكو.

وقال لافروف: "كان لقاؤنا آخر مرة منذ وقت طويل، وهناك الكثير من الموضوعات الجديدة جاهزة، وآمل أن يعقد اجتماع اليوم في جو بناء، وأن يساعد حواركما المباشر في تحقيق نتائج إضافية"، وفقا لما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأشار لافروف إلى أن العمل جارٍ على نص معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

العسومي: العلاقات العربية مع أذربيجان مصدر قوة لتعزيز التضامن العربي- الإسلامي

والأربعاء، قال عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن العلاقات العربية الوطيدة مع جمهورية أذربيجان، والروابط بين الشعبين العربي والأذري، تمثل مصدر قوة لتعزيز التضامن بين العالمين العربي والإسلامي، واللذين يمتلكان من الإمكانيات وعناصر القوة ما يجعلهما مؤثرين في تغيير واقعهما الحالي، نحو مستقبل أفضل لشعوبهما.

جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي أمام الجلسة الخاصة للجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، والمخصصة للذكرى المائة لميلاد مؤسس دولة أذربيجان الحديثة حيدر علييف، بحضور صاحبة غفاروفا رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، وأعضاء الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، وعدد من رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية، ورؤساء الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وقال "العسومي"، في كلمته، إن الجهود الكبيرة التي قام بها الزعيم الراحل حيدر علييف، من أجل تعزيز علاقات بلاده مع البلدان العربية، وضعت حجر الأساس لعلاقات عربية قوية مع جمهورية أذربيجان على كافة المستويات، مشيراً كذلك إلى الدور الكبير الذي قام به من أجل استعادة أذربيجان هويتها الإسلامية.

كما أشاد رئيس البرلمان العربي باستمرار مسيرة النهضة والتقدم والازدهار التي تشهدها جمهورية أذربيجان بقيادة الرئيس الحالي إلهام علييف، الذي سار على نهج والده في دعم مسيرة التنمية داخلياً، وتعزيز الدور الإقليمي والدولي لجمهورية أذربيجان خارجياً.