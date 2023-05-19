الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالإسكندرية

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أراضي الدولة

وجّه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالبًا بإزالة أي مخالفات وذلك بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين.

يأتي ذلك في ضوء استمرار المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل صور التعديات.

وفي هذا الصدد، قادت المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، حيث تمكنت الحملة من تنفيذ 24 قرار إزالة تعديات عبارة عن 4 جمالونات و8 مباني دور أرضي تم بناؤها بدون ترخيص وتعد على أراضي أملاك الدولة على مساحات 3100م بمشروع ناصر وأبيس الثانية ومناطق الجمالية وخورشيد وقرية الزهور بنطاق حي شرق.

كما نفذت الحملة إزالة 11 حالة تعد عبارة عن أسوار وحظائر للماشية على مساحات تقدر بألف متر، 400م، و485م بعزب الشركة وخورشيد وقرداحي ولاشين ونهاية شارع البصل بنطاق حي المنتزه أول، وذلك بحضور اللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزه أول، واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، ووحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبدالمنعم.

وشن حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ 4 قرارات إزالة بعزبة البرنس قبلي، وكذا إزالة التعديات في زمام عزبة حوض 10.

وقام حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث تمكنت الحملة من تنفيذ عدد 14 قرار إزالة بمنطقة امتداد أبيس ومصرف الأملاك واسترداد 915م2

ونفذ حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة لازالة التعديات علي أراضي الدولة حيث تمت إزالة تعديات عبارة عن 4 محلات متعدية على أراضي واقعة داخل خطوط التنظيم بطريق عبدالقادر البتروكيماويات.

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الإسكندرية حملات مكبرة التعديات على أملاك الدولة الموجة الــ21 أحياء الإسكندرية

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