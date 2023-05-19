الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة زوجته وطفلتيه في حادث تصادم بالشرقية

جثة
جثة

لقي أبٌ مصرعه، فيما أُصيبت زوجته وطفليه بإصابات بالغة، إثر اصطدام سيارة ملاكي بموتوسيكل، بطريق الزقازيق منيا القمح، وتم نقلهم لمستشفى الأحرار التعليمي.

واستقبل مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، كل من “تامر.ع.ع”، 40 سنة، “جثة هامدة”، وكل من زوجته “ماريان.م.ص”، 40 سنة، مصابة بكسر فى الحوض وكسر في الفقرات والضلوع، وطفلتيه “جينا” 11 عامًا، مصابة بكسور متعددة بالفقرات، و“جيسى”، 7 سنوات، مصابة بكسر بالذراع الأيسر، جميعهم مقيم قرية ميت بشار دائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتبيّن وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل، بطريق “الزقازيق - منيا القمح”، أمام المدرسة المصرية الإنجليزية، مما أسفر عنه وفاة الأب وإصابة أسرته.

وتم نقلهم لمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، والتحفظ على جثة المتوفي، تحت تصرف النيابة العامة، ويتلقى المصابون العلاج اللازم.

مصرع رب أسرة أفراد اسرة طريق الزقازيق منيا القمح تصادم ملاكى مع موتوسيكل التحفظ على الجثة

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