فايز فرحات: عودة سوريا للجامعة العربية انتصار للرؤية المصرية (فيديو)

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر لديها رؤية واضحة فيما يتعلق بكيف يمكن بناء علاقة بين الإقليم ودول الجوار والقوى الكبرى.

وأضاف فرحات، خلال تصريحاته مع الإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن مصر لديها وجهة نظر دافعت عنها بقوة، وهى مسألة الحفاظ على الدولة الوطنية، والذي يعود إلى الخطاب الوطني خلال السنوات السابقة يلاحظ مركزية هذا المفهوم في الخطاب المصري.

الواقع الإقليمي أثبت من جديد وجهة النظر المصرية

وأوضح مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الواقع الإقليمي أثبت من جديد وجهة النظر المصرية، لافتًا إلى أن استعادة سوريا لمقعدها بجامعة الدول العربية هو انتصار لوجهة النظر المصرية، بأنه لا يجب التضحية بالدولة مقابل أي تحولات داخلية، معقبًا: "عندما تتعارض التحولات الداخلية مع الحفاظ على الدولة، فيجب الحفاظ على الدولة، هذه وجهة النظر المصرية التي أكدتها ثورة يونيو في مصر 2013".

وتابع: “بعد 12 عامًا من الأزمة السورية، اكتشف العالم العربي أنه لا بديل إلا الحفاظ على الدولة السورية، واستعادة سوريا لمقعدها، وهذا هو مؤشر كاشف عن التكاليف الضخمة التي دفعتها المنطقة والدول العربية بسبب ما عرف بأحداث الربيع العربي”.