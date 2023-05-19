تقارير: لوتشيانو سباليتي قد يرحل عن تدريب نابولي.. ورافا بينيتيز بديلًا له

أكدت تقارير صحفية أن لوتشيانو سباليتي اقترب من الرحيل عن تدريب نادي نابولي الإيطالي.

وقاد سباليتي نابولي للتتويج بطلًا لبطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد غياب اللقب عن خزائن النادي لأكثر من 30 عامًا.

وبحسب صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن العلاقة بين سباليتي ودي لورينتس رئيس النادي، باردة إن لم تكن مجمدة، حيث زادت الشكوك حول مستقبل المدرب مع فريق الجنوب الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من تجديد نابولي لعقد سباليتي تلقائيًا بعد التتويج ببطولة الدوري الإيطالي، إلا أن إخطار الأول بذلك التجديد عبر خطاب، أمر لم يُعجب المدرب، وأنه لا يمكن استبعاد أن يقرر الطرفان الانفصال.

وتابعت الصحيفة أن دي لورينتس يفكر في مرحلة ما بعد سباليتي، وأنه تواصل بالفعل مع الإسباني رافا بينيتيز المدير الفني السابق للفريق بين عامي 2013 إلى 2015، حيث أنه الاسم الأول لتولي منصب المدير الفني لـ نابولي.

وقاد بينيتيز فريق نابولي للفوز بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي، كما سبق له التتويج بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول 2005، وكانت له تجربة تدريبية مع ريال مدريد، فيما كان إيفرتون الإنجليزي آخر الفرق التي تولى تدريبها.

وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من تجديد نابولي لعقد سباليتي تلقائيًا بعد التتويج ببطولة الدوري الإيطالي، إلا أن إخطار الأول بذلك التجديد عبر خطاب، أمر لم يُعجب المدرب، وأنه لا يمكن استبعاد أن يقرر الطرفان الانفصال.

وتابعت الصحيفة أن دي لورينتس يفكر في مرحلة ما بعد سباليتي، وأنه تواصل بالفعل مع الإسباني رافا بينيتيز المدير الفني السابق للفريق بين عامي 2013 إلى 2015، حيث أنه الاسم الأول لتولي منصب المدير الفني لـ نابولي.

وقاد بينيتيز فريق نابولي للفوز بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي، كما سبق له التتويج بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول 2005، وكانت له تجربة تدريبية مع ريال مدريد، فيما كان إيفرتون الإنجليزي آخر الفرق التي تولى تدريبها.