الطاهرى يكشف 4 قضايا رئيسية على طاولة القمة العربية بجدة (فيديو)

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه من المتوقع حسب الصحافة السعودية أن تكون هناك 4 ملفات رئيسية يتم مناقشتها خلال القمة العربية التي تنعقد، اليوم، في جدة.

وأوضح الطاهري، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس تلك القضايا باعتبارها القضية المركزية، ثم مناقشة الوضع في السودان، وملف عودة سوريا للجامعة العربية، وأخيرًا التطورات الجارية في الدولة الليبية.

وأضاف أن الجلسة الختامية من المتوقع أن تكون في تمام الساعة الخامسة عصرًا، والتي ستشهد قراءة إعلان جدة، وبعدها غداء عمل للقادة يعقبه المؤتمر الصحفي.

وتناول الطاهري قراءات الصحف السعودية للقمة العربية، إذ تعاملت صحيفة "عكاظ" مع القمة العربية باعتبارها قمة استثنائية من حيث الزمان والمكان.

ولفت الكاتب الصحفي إلى أن صحيفة "اليوم" السعودية، اهتمت بالبعد الاقتصادي وألمحت إلى أن القمة سيكون من ضمن مخرجاتها ما يخص التنمية في الدول العربية، فيما بالأمس قامت صحيفة "الرياض"، وهي واحدة من أكبر الصحف السعودية، بتنظيم ندوة على هامش القمة العربية، وتحدثوا كثيرًا عن الزخم والحضور، وكان هناك أكثر من إشارة على الدور المحوري في العلاقات بين مصر والسعودية.