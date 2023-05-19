الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وثيقة تبرع لويس جريس لمستشفى الأطفال (مستند)

لويس جريس
لويس جريس

نشرت الكاتبة الصحفية مي منصور نجلة الشاعر حمدي منصور ورفيقة الكاتب الصحفي لويس جريس وزوجته سناء جميل وثيقة تؤكد تبرع لويس جريس بأجهزة لمستشفى الأطفال، وكتبت ذلك على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وجاء في الوثيقة "أن لجنة الزكاة بالقاهرة استلمت من لويس جريس صدقة جارية عبارة عن أجهزة كهربائية، ومنحته إيصالًا بذلك، وتم التوقيع بختم المؤسسة بالقاهرة.

أما عن لويس جريس فهو كاتب صحفي مرموق أجرى حوارات صحفية مع مشاهير أمثال فيدل كاسترو وتشي جيفارا وغيرهما، كما سافر للجنوب بحثا عن مواهب في الشعر والقصة والرواية ويعتبر هو المكتشف لموهبة عبد الرحيم منصور الشاعر الغنائي الكبير ورفيق بليغ حمدي.

التحق لويس جريس في البداية بكلية العلوم في جامعة الإسكندرية قبل أن يدفعه شغفه بالكتابة إلى دراسة الصحافة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وبدأ مشواره الصحفي في مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر قبل أن ينتقل سريعًا إلى مجلة صباح الخير التي شكلت انطلاقته الحقيقية.

راسل مجلتي صباح الخير وروز اليوسف من مقر الأمم المتحدة لبضع سنوات قبل أن يعود للعمل من جديد من مصر، ورأس تحرير مجلة صباح الخير في الفترة من 1982 إلى 1989.

كان جريس عضوًا في العديد من المؤسسات والهيئات الثقافية في مصر منها المجلس الأعلى للصحافة (مصر) والمجلس الأعلى للثقافة (مصر) ولجنة الرقابة على المصنفات الفنية (مصر).

ارتبط بقصة حب مع الفنانة الكبيرة سناء جميل، وتزوّجا في منتصف الستينيات، وبقيا معاً حتى وفاتها في عام 2002، وقد نعاها قائلاً: «رحلت وتركتِني وحيداً، وقد كنّا اتفقنا على ألّا نفترق... لكن لا رد لقضاء الله، فلتكن مشيئته ونحن نقبلها برضاء تام... أعيش على أمل أن ألقاك يا وحيدتي».

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لويس جريس عبد الرحيم منصور بليغ حمدي فيدل كاسترو تشي جيفارا

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