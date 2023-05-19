سفير البرتغال يشارك في احتفالية جامعة عين شمس باليوم العالمي للغة البرتغالية

استقبل الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، سفير البرتغال روي ترينو، الدكتور إيرما كونثالث، الملحق الثقافي بسفارة البرتغال، والدكتور عبد الإله سويس، الأستاذ بجامعة الفيرو بالبرتغال، بحضور الدكتور سلوى رشاد عميد كلية الألسن، بمناسبة اليوم العالمي للغة البرتغالية وتعد هذه الزيارة الأولى لسفير البرتغال لجامعة عين شمس وقسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن منذ توليه هذا المنصب في أبريل الماضي.

وأعرب سفير البرتغال عن رغبة سفارة البرتغال في الاستمرار في دعم قسم اللغة البرتغالية وتوطيد أواصر العلاقات مع جامعة عين شمس، إيمانا منه بأهمية الدور العلمي والثقافي الذي تقوم به جامعة عين شمس بشكل عام وكلية الألسن خاصة في مجال نشر اللغة والثقافة البرتغالية والعمل على تخريج طلاب متميزين في مجال اللغة والأدب والترجمة إلى سوق العمل.

وأكد اللقاء ضرورة توقيع بروتوكول في القريب العاجل مع جامعة الفيرو تحت إشراف الدكتور عبد الإله سويس، من أجل القيام بتبادل طلابي بين دارسي اللغة العربية في البرتغال ودراسي اللغة البرتغالية في مصر وعقد محاضرات أونلاين بين طلاب الجانبين.

وخلال الاحتفال الذى أقيم بكلية الألسن بمناسبة اليوم العالمى للغة البرتغالية، ألقت الأستاذ دكتور سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، كلمة بدأتها بنبذة عن نشأة كلية الألسن ودورها التنويرى منذ عصر النهضة وحتى الآن فى مجال الدراسات الأدبية واللغوية والترجمة، وانتقلت بعد ذلك للحديث عن نشأة قسم اللغة البرتغالية منذ 2018 والتحديات التى واجهت القسم منذ افتتاحه وأهمها تزامن بدايته مع جائحة كوفيد 19 ودور سفارة البرتغال وجميع السفراء السابقين بالتعاون مع معهد كامويش والممثل فى الدكتور ايرما جونثالث الملحق الثقافى لسفارة البرتغال فى دعم القسم بالتعاون مع الدكتور عائشة سويلم رئيس القسم السابق.

وفي كلمتها، شكرت الدكتورة ريهام عزت، رئيس قسم اللغة البرتغالية، سفير البرتغال لحضوره الاحتفالية وتمنت له نجاحه فى مهمته بمصر، معربة عن رغبتها فى استمرار التعاون الدائم بين قسم اللغة البرتغالية والسفارة.

واستعرضت ريهام عزت أهم المعلومات عن قسم اللغة البرتغتالية وأعداد الطلاب والمقررات الدراسية بالقسم والأنشطة الثقافية التى قام بها الطلاب منذ افتتاح القسم، وكذلك تحدثت عن مشاركة الطلاب فى العديد من الأحداث الرسمية فى مصر باللغة البرتغالية كمترجمين واشادة الجهات الرسمية بمستوى الطلاب.

كما تم عرض فيديو خاص بطلاب الفرق المختلفة بقسم اللغة البرتغالية يتحدثون فيه عن مدى التأير الإيجابي لدراسة اللغة البرتغالية في إتاحة فرص لهم في سوق العمل في مجال الترجمة وشركات الاتصالات والسياحة وغيرها.

وانتهت فعاليات اليوم الأول من احتفالية اليوم العالمي للغة البرتغالية بسيمنار قام ألقاه الدكتور عبد الاله سويس الأستاذ بجامعة أفيرو بالبرتغال، تحدث فيه عن "قضايا حول الترجمة من البرتغالية الى العربية: الاستراتيجيات اللغوية في ترجمة أزمنة الأفعال واستعمالها فى السياقات التواصلية، ولقد لاقى هذا السيمنار تفاعلا كبيرا من طلاب القسم وأساتذته.

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