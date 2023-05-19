الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة بشأن تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

النائبة سميرة الجزار
النائبة سميرة الجزار

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، بطلب إحاطة إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور المستشار حنفي جبالي، موجه لكل من: المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن ظاهرة تسريب الامتحانات. 

وقالت النائبة البرلمانية، إن صفحات الغش الإلكتروني نشرت صورًا لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بمحافظة القاهرة، فور بدء الامتحانات.

وأوضحت سميرة الجزار، أن الدكتور رضا حجازي، تعهد في تصريحات سابقة بأن تتخذ الوزارة جميع الإجراءات التي تضمن عدم تسريب أي امتحانات، ولكن اتضح أن هذه الإجراءات لم تكفل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي استمرت على مدى السنوات الماضية، مؤكدة أن تسريب أي امتحانات يؤدي إلى الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.

وطالبت الجزار بالكشف عن جميع الحقائق الخاصة بتسريب الامتحانات وكيفية القيام بتصوير أسئلة وبثها على صفحات الغش الإلكتروني، وبأن تقوم مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بالتحقيق في الأسئلة المتداولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من قاموا بتصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكل المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وحذرت عضو مجلس النواب من استمرار ظاهرة الغش أو تصوير أسئلة الامتحان لأي مادة خاصة أننا مقبلون على امتحانات الثانوية العامة وطالبت بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ومحاكمة كل من يثبت قيامهم بتسريب الامتحانات.

واختتمت بطلب استدعاء الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للرد على التساؤلات وعرض نتيجة التحقيق.

التربية والتعليم والتعليم الفني التساؤل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الثانوية العامة الشهادة الاعدادية الغش الإلكتروني المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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