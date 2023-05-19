الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلال مشاجرة.. حبس عاطل شرع فى قتل جواهرجى فى منطقة الصف

مشاجرة
مشاجرة

قررت نيابة الصف، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لشروعه في قتل جواهرجي طعنًا بالسكين أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات تجارية فى منطقة الصف.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الصف، يفيد بتلقيه إشارة من أحد المستشفيات بوصول جواهرجي مصاب بجرح نافذ في البطن، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

- نتائج التحريات

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين جواهرجي وعاطل بسبب خلافات تجارية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه بطعنة نافذة بسلاح أبيض مطواة وفرّ هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات تجارية بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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