أخبار الظهيرة| الرئيس السيسي يلتقي قيس سعيد في جدة.. وتسليم أراضي الإسكان المتوسط بقنا الجديدة

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

الرئيس السيسى يؤكد لقيس سعيد تطلع مصر لتطوير العلاقات مع تونس

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية بجدة.. للمزيد اضغط هنا.

الأحد.. تسليم قطع أراضى الإسكان المتوسط بعدة مناطق فى قنا الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، سيقوم بتسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بعدة مناطق بمدينة قنا الجديدة، خلال الفترة من يوم الأحد المقبل الموافق 21/5/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 15/6/2023، في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من الجهاز.. للمزيد اضغط هنا.

العثور على جثة شاب فى ظروف غامضة بالزاوية الحمراء

قررت النيابة العامة بالقاهرة بندب خبراء الطب الشرعي لتشريح جثة شاب عُثِر عليها داخل شقته في الزاوية الحمراء لبيان سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.. للمزيد اضغط هنا.

بعد تسريب "دراسات" إعدادية الدقهلية.. "التعليم" توضح عقوبات الغش

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تتابع التحقيقات التي تتم بشأن واقعة تسريب امتحان الشهادة الإعدادية في مادة الدراسات أمس بالدقهلية، ولن تسمح بحدوث مثل هذا الأمر في الامتحانات القادمة.. للمزيد اضغط هنا.