الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيدة من القوافل الصحية لـ"حياة كريمة": "كشفت من غير فلوس والدواء ببلاش"

حياة كريمة
حياة كريمة

تعمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، على تطوير ملف الرعاية الصحية في القرى الفقيرة، والنائية والأكثر احتياجًا، وذلك من خلال عدد من المحاور يأتي في مقدمتها محور تطوير المستشفيات والوحدات الصحية. 

 تتضمن عملية التطوير ترميم أو إعادة تشييد المباني، وإحلال وتجديد البنية التحتية، ومد المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية بالمرافق العامة والخدمية، حتى تكون بيئة صحية ملائمة للطبيب والمريض، ليحصل على الخدمة الصحية بشكل آدمي.

- قوافل صحية تشمل جميع التخصصات

 كما تنظم المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وفق بروتوكول تعاون بين المؤسستين، العديد من القوافل الطبية التي تشمل كافة التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة لوحدة خاصة بالتحاليل والصيدلية، وتتضمن القافلة الطبية عددا من العيادات أبرزها الأسنان، وأمراض القلب، والأنف والأذن والحنجرة، والباطنة، والأطفال، والرمد، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، والمخ والأعصاب، والعظام، بالإضافة إلى عيادة التحاليل والصيدلية.

- سعدية محمد: "كشفت من غير ولا جنيه"


قالت سعدية محمد، سيدة في الـ60 عاما، إحدى القاطنات في مدينة الصف، التابعة لمحافظة الجيزة، لـ"الدستور" إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عملت على تقديم الخدمة الصحية والعلاجية المجانية لكل المواطنين، دون دفع مقابل، معقبة:" كشفت من غير ولا جنيه.. وخدت الدواء ببلاش".

تابعت إحدى القاطنات في مدينة الصف، التابعة لمحافظة الجيزة، أنها توجهت في تمام التاسعة صباحًا، إلى المقر الذي تمركزت به السيارات التابعة للقوافل الطبية بمبادرة حياة كريمة، وفي البداية وجدت في استقبالي أحد الشباب التابعين لفرق البحث والرصد الميداني، التابعين للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وسجل بياناتي، وسألني إن كنت أعاني من أي أمراض وبائية مزمنة، وحينها أخبرتهم أنني مريضة سكر، وذهبت للطبيب، وطلب مني الزيارة الدورية للأطباء للاطمئنان على صحتي.

واختتمت حديثها موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل القائمين على المبادرة الرئاسية حياة كريمة على جهودهم العظيمة.

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