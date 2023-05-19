الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بديل بنزيما.. ريال مدريد يستهدف التعاقد مع خوسيلو مهاجم إسبانيول

خوسيلو
خوسيلو

أكدت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني مهتم بالتعاقد مع خوسيلو ماتو مهاجم إسبانيول، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وودع ريال مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي، بعد هزيمته الثقيلة على يد مانشستر سيتي الإنجليزي بأربعة أهداف دون مقابل، في مباراة الإياب.

وبحسب شبكة “ريليفو" الإسبانية، فإن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، طلب التعاقد مع مهاجم للموسم المقبل، وسيصر على الإتيان بلاعب جديد ليكون بديلًا ومنافسًا للفرنسي كريم بنزيما.

وأوضح التقرير أن الهزيمة أمام مانشستر سيتي كشفت بعض الثغرات في الفريق والتي يجب حلها، وإحداها وأكثرها وضوحًا هجوم الفريق، حيث كان النادي على دراية بهذا العجز بالفعل، وحدد هدفًا لعلاج ذلك الأمر، ألا وهو التعاقد مع خوسيلو.

وتابع التقرير أنه احترامًا لـ إسبانيول الذي يتواجد في المركز التاسع عشر بالدوري الإسباني، وبات قريبًا من الهبوط، فإن ريال مدريد لم يتخذ بعد الخطوات لبدء المفاوضات، لكن اسم اللاعب متواجد بالفعل في مكاتب النادي لتدعيم مركز المهاجم، ليصبح بديل بنزيما على مقاعد البدلاء.

وزادت الشبكة أن خوسيلو يطابق تمامًا الملف الذي يريده النادي لمركز المهاجم، إضافة إلى أنه بحسب المميزات والأرقام، فإن اللاعب يُعد مضمونًا للنجاح، بعد أن سجل 15 هدفًا مع الفريق هذا الموسم بالدوري الإسباني، وهو أكثر لاعب إسباني تسجيلًا للأهداف في المسابقة، ليظهر لأول مرة بقميص منتخب إسبانيا يوم 26 مارس.

ويرغب أنشيلوتي في ضم مهاجم، ومع رحيل ماريانو بامان، الذي لم يكن خيارًا أبدًا في مدريد، وأسوأ لحظات تألق كريم في السنوات الخمس الماضية، فإن جوسيلو يطابق تمامًا الملف الذي رسمه النادي.

يُذكر أن خوسيلو هو خريج مدرسة “كاستيا” الخاصة بالنادي المدريدي، ولعب مع الفريق الأول بـ ريال مدريد، مباراتين، فهو يعرف النادي جيدًا، ولن يجد مشكلة متعلقة بالتكيف مع متطلبات النادي، أو ما يتعلق بالضغط أو غرفة الملابس، حيث أنه يعرف بالفعل عدد من اللاعبين، على رأسهم داني كارفاخال، الذي هو زوج أخته.

ريال مدريد خوسيلو اسبانيول كريم بنزيما خوسيلو ماتو

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