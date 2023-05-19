بعد 20 عامًا فى الاتحاد.. مانشستر سيتى يطرح قميصه للموسم الجديد

كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن طاقم الفريق الأساسي، للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

وشارك النرويجي إيرلينج هالاند، الجزائري رياض محرز، البلجيكي كيفن دي بروين، السويسري مانويل أكانجي، البرازيلي إيدرسون مواريش والإنجليزي جاك جريليش، في تقديم القميص الجديد للفريق، إضافة للاعبات في الفريق النسائي بالنادي.

- الشكل الجديد لقميص مانشستر سيتى

ويأتي قميص مانشستر سيتي الجديد، بدرجات متفاوتة من اللون اللبني الخاص بالنادي، مُطعمًا باللون الأبيض، تكريمًا للسمات المميزة لملعب الاتحاد، في الموسم الـ20 الذي سيلعب الفريق مباراته عليه، فالقميص مستوحى من القميص الذي تم ارتداؤه خلال الموسم الأول للفريق على هذا الملعب.

وانتقل مانشستر سيتي للعب على ملعب «الاتحاد»، في أغسطس 2003، بعد 30 عامًا من خوض المباريات على ملعب «طريق مين».

وطرح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قميصه الجديد، للجمهور، من أجل الشراء، عبر المتجر الإلكتروني للنادي.

وتأهل مانشستر سيتي لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوزه العريض على ريال مدريد الإسباني، بأربعة أهداف مقابل، في إياب دور نصف النهائي.