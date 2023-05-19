الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كاتب صحفي: مشروعات "حياة كريمة" تعوض المواطنين ما فاتهم من خدمات أساسية

مشروعات حياة كريمة
مشروعات "حياة كريمة"

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إننا نشهد طفرة في مشروعات التنمية بالدولة، حيث تتنافس المراكز البحثية على 30 ألف مشروع بقيمة 375 مليار جنيه خلال المرحلة الأولى، بينما التنمية المحلية تنافس على 29 ألف مشروع بقيمة 480 مليار جنيه للمرحلة الأولى ضمن "حياة كريمة".

- ما تم إنجازه في مصر وصل إلى 12 ألف و600 مشروع

وأضاف رفعت، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن رئيس مجلس الوزراء تحدث خلال الفترة الماضية عن ما تم إنجازه في مصر وصل إلى 12 ألف و600 مشروع، وباقي 12 ألف مشروع آخر.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن جزء من المشروعات يذهب لتعويض المواطنين عن ما فاتهم من خدمات أساسية، حيث تم إضافة 150 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي لدعم الإنتاج واستكمال المرحلة الحالية من مبادرة "حياة كريمة".

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