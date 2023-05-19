الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دراسة أمريكية: أكثر من نصف بحيرات العالم تقلصت في الثلاثين عاما الماضية

جفاف
جفاف

كشفت دراسة حديثة أن أكثر من نصف البحيرات والخزانات الكبيرة في العالم تقلصت منذ أوائل التسعينيات، بشكل رئيسي بسبب أزمة المناخ والاستهلاك البشري، مما زاد من المخاوف بشأن إمدادات المياه للزراعة والطاقة المائية والاستهلاك البشري.

وأفاد فريق من الباحثين الدوليين أن بعض أهم مصادر المياه العذبة في العالم - من بحر قزوين بين أوروبا وآسيا ، إلى بحيرة تيتيكاكا في أمريكا الجنوبية - فقد الماء بمعدل تراكمي يبلغ حوالي 22 جيجا طن سنويًا لما يقرب من ثلاثة عقود ، أي ما يعادل إجمالي استخدام المياه في الولايات المتحدة لعام 2015 بأكمله.

- 56٪ من التراجع في البحيرات الطبيعية كان مدفوعًا بالتدفئة العالمية والاستهلاك البشري

قال فانغ فانغ ياو ، عالم الهيدرولوجيا السطحية في جامعة فيرجينيا الذي قاد الدراسة التي نُشرت يوم الخميس في مجلة Science ، إن 56٪ من التراجع في البحيرات الطبيعية كان مدفوعًا بالتدفئة العالمية والاستهلاك البشري ، مع ارتفاع درجة حرارة "الحصة الأكبر من ذلك" .

يعتقد علماء المناخ عمومًا أن المناطق القاحلة في العالم ستصبح أكثر جفافًا في ظل تغير المناخ ، وستصبح المناطق الرطبة أكثر رطوبة ، لكن الدراسة وجدت فقدانًا كبيرًا للمياه حتى في المناطق الرطبة، وقال ياو "لا ينبغي التغاضي عن هذا".

- الاستخدام البشري غير المستدام للبحيرات وارتفاع درجات الحرارة زاد من فقدان المياه

 وأوضحت الدراسة أن الاستخدام البشري غير المستدام للبحيرات الجافة مثل بحر آرال في آسيا الوسطى والبحر الميت في الشرق الأوسط ، بينما تضررت البحيرات في أفغانستان ومصر ومنغوليا من ارتفاع درجات الحرارة ، مما قد يزيد من فقدان المياه في الغلاف الجوي.

ارتفعت مستويات المياه في ربع البحيرات ، غالبًا نتيجة لبناء السدود في المناطق النائية مثل هضبة التبت الداخلية.

و قيم العلماء بتقييم ما يقرب من 2000 بحيرة كبيرة باستخدام قياسات الأقمار الصناعية جنبًا إلى جنب مع النماذج المناخية والهيدرولوجية.

ووجدوا أن الاستخدام البشري غير المستدام، والتغيرات في هطول الأمطار والجريان السطحي، والترسب، وارتفاع درجات الحرارة أدى إلى انخفاض مستويات البحيرة على مستوى العالم، حيث أظهر 53 ٪ من البحيرات انخفاضًا من عام 1992 إلى عام 2020.

ويتأثر ما يقرب من ملياري شخص حول العالم بشكل مباشر، وواجهت العديد من المناطق نقصًا في المياه في السنوات الأخيرة.

لطالما قال العلماء والناشطون إن الاحتباس الحراري لا يمكن أن يتجاوز 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) إذا أردنا تجنب العواقب الأكثر كارثية لتغير المناخ. ترتفع درجة حرارة العالم حاليًا بمعدل حوالي 1.1 درجة مئوية (1.9 درجة فهرنهايت).

بحيرة مياه مناخ دراسة بحث

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