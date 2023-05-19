بسبب أوكرانيا.. قمة مجموعة الـ7 تستهدف الصادرات الروسية فى أحدث العقوبات

قال مسئول أمريكي قبل افتتاح قمة مجموعة الـ 7 في اليابان، إن مجموعة الدول السبع الكبرى ستكشف عن مزيد من العقوبات وضوابط التصدير التي تستهدف روسيا؛ بسبب حربها ضد أوكرانيا.

ويجتمع زعماء مجموعة السبع في هيروشيما، اليوم الجمعة، وستكون الحرب الروسية الأوكرانية، في عامها الثاني على رأس جدول الأعمال، وقادت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على الشركات والبنوك والأفراد الروس، وستكون الإعلانات المقبلة مصممة؛ لإعادة تأكيد عزم القوى العالمية على دعم أوكرانيا والضغط على موسكو.

وقال مسئول أمريكي، متحدثًا إلى الصحفيين قبل الاجتماع، إن جهود مجموعة السبع الأخيرة كانت تهدف إلى تعطيل قدرة روسيا في الحصول على المواد التي تحتاجها لساحة المعركة، وسد الثغرات المستخدمة للتهرب من العقوبات، وتقليل الاعتماد الدولي على الطاقة الروسية، وتضييق نطاق موسكو، والوصول إلى النظام المالي الدولي.

- مسئول أمريكي: ملتزمون بمواصلة تضييق الخناق على روسيا

وقال المسئول "التزامنا بمواصلة تضييق الخناق على روسيا لا يزال قويا كما كان العام الماضي".

ستؤدي العقوبات الأمريكية إلى "قطع ما يقرب من 70 كيانًا من روسيا ودول أخرى، عن تلقي الصادرات الأمريكية من خلال إضافتها إلى القائمة السوداء للتجارة، وسيكون هناك ما يزيد علي 300 عقوبة جديدة ضد الأفراد والكيانات والسفن والطائرات".

وواصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، تشديد العقوبات وضغوط مراقبة الصادرات على روسيا منذ بدء غزو أوكرانيا في فبراير 2022.

في الفترة التي سبقت القمة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن فرض حظر بريطاني على واردات النحاس والنيكل والألمنيوم من أصل روسي، مع توقع أعضاء آخرين في مجموعة السبع أن يحذوا حذوه.

حدد "سوناك" أيضًا عقوبات تستهدف 86 فردًا وشركة أخرى مرتبطة بفلاديمير بوتين، مما رفع إجمالي قائمة العقوبات البريطانية إلى أكثر من 1500.

يوصف الأفراد الذين تم فرض عقوبات عليهم مؤخرًا بأنهم من "المجمع الصناعي العسكري" للرئيس الروسي، بالإضافة إلى بعض المشاركين في المجالات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك الطاقة والمعادن والشحن.

- خطاب لزيلينسكي أثناء القمة

من المتوقع أن يلقي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خطابًا في القمة خلال عطلة نهاية الأسبوع عبر رابط الفيديو، حيث دحضت الحكومة اليابانية التكهنات بأنه قد يظهر شخصيًا في اللحظة الأخيرة.

وقد افتتحت المحادثات رسميًا بعد ظهر يوم الجمعة، بعد أن اصطحب رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، القادة إلى النصب التذكارية والمتحف في حديقة السلام في هيروشيما. في لحظة مليئة بالرمزية، سيضعون أكاليل الزهور على النصب التذكاري لهيروشيما، الذي يخلد ذكرى 140 ألف شخص قُتلوا في الهجوم النووي عام 1945 على المدينة وما تلاها.

حاول كيشيدا، الذي يمثل دائرة انتخابية في هيروشيما، دفع نزع السلاح النووي على جدول الأعمال، ويقال إن القادة لا يزورون النصب التذكارية للسلام فحسب، بل يزورون المتحف أيضًا، حيث سيرون أدلة على المعاناة والدمار الناجم عن القنبلة، ومن المتوقع أن يخصص وقتًا في القمة للضغط من أجل تعهد بشأن أسلحة نووية.