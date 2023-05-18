الأسبوع المقبل.. شركة مصر للفنادق تعقد جمعيتها العمومية العادية

تعقد شركة مصر للفنادق احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، الأسبوع المقبل، جمعيتها العمومية لمناقشة نتائج الأعمال في الشركة.

وارتفعت أرباح شركة مصر للفنادق، خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، بنسبة 140%، على أساس سنوي، طبقا للقوائم المالية المعلنة.

وأوضحت الشركة، أنها حققت صافي ربح بقيمة 658.44 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 274.26 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 688.77 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 389.59 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

يذكر أن مصر للفنادق، سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 347.2 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 151.13 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتسجل 398.83 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 241.72 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات الخميس، مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 13.84% ليغلق عند 32.24 جنيه، تلاه حق اكتتاب شركة سبيد ميديكال -2 بنسبة 6.12% عند 0.104 جنيه، ثم العبوات الطبية بارتفاع 5.71% ليغلق عند 0.574 جنيه.

وفي المرتبة الرابعة جاء سهم ابن سينا فارما بارتفاع 5.31% ليغلق عند 2.18 جنيه، وخامسًا شركة الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف بنسبة 4.9% عند 0.107 جنيه للسهم.

وتصدر الأسهم الأكثر تراجعًا التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 9.86%، عند 26.25 جنيه، يليه البنك المصري الخليجي بنسبة تراجع بلغت 7.52% عند 0.406 جنيه، ثم شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 3.95% عند 1.822 جنيه للسهم.

وحلّ في المرتبة الرابعة سهم الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بنسبة انخفاض 3.93% مغلقًا عند 2.69 جنيه للسهم، وخامسًا شركة العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب بنسبة تراجع 3.1% ليغلق عند 3.44 جنيه.